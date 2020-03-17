حقيقة بيع سيارة أحمد زكي وشقة نجله هيثم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أوضح المحامي بلال عبدالغني، حقيقة بيع سيارة الفنان الراحل أحمد زكي، وسيارة الفنانة هالة فؤاد والتي تلقتها كهدية منه، خلال فتة زواجهما.

وأكد خلال لقائه في برنامج MBCTrending والمذاع عبر فضائية mbc4 ،أن الأخبار التي نشرت حول هذا الأمر كاذبة وأن السيارة تتواجد لديه وما زالت رخصتها تحمل اسم الفنان الراحل.

وأضاف، أنه عرض عل وزارة الثقافة شراء شقة المهندسين التي كان يملكها الفنان أحمد زكي، ولكن الدكتورة إيناس عز الدين، وزير الثقافة أكدت أن قيمة الشقة كبير جدًا وأن الوزارة ستأخذ مقتنيات الفنان الراحل فقط بعد جردها.

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وتابع، رامي بركات شقيق الفنان هيثم أحمد زكي، من والدته الفنانة هالة فؤاد، أكد أنه يوجد بعض الأشياء لشقيقه الراحل يريد الاحتفاظ بها ومنها بعض ملابس شقيقه وبعض الجوائز التي نالها هيثم بعد فيلم “حليم، ومسلسلي علامة استفهام، وكلبش 2”.

واستطرد، أن الشقة التي كان يعيش فيها هيثم وكانت في أحد المجمعات السكنية الراقية ومرتفعة السعر، فإن رامي سيتخذها مسكنًا له وقام بعمل بعض التحديثات بها، كما أنه سيتكفل بسداد الأقساط الواجب سدادها عليها وقيمة القسط 260 ألف جنيهًا.

يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي، كان قد رحل عن عالمنا يوم 7 نوفمبر، عن عمر يناهز الـ 37 عامًا بعد تعرضة لهبوط حاد في الدورة الدموية، وعثر عليه ميتًا في حمام منزله بعد أن قامت خطيبته بإبلاغ الشرطة لاقتحام المنزل بسبب عدم رده على اتصالاتها المتكررة.

وتم دفن الفنان الراحل إلى جوار قبر والده الفنان أحمد زكي، على طريق الواحات وشارك في تشييع جثمانه عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.