محمد حماقي ينفي إصابته بفيروس «كورونا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت الكثير من الأنباء مؤخرا، حول إصابة الفنان المصري محمد حماقي بفيروس “كورونا”.

الفنان المصري خرج عن صمته لينفي كل هذه الأنباء، في مقطع فيديو نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه تلقى الكثير من الرسائل بشأن ما تردد حول إجرائه لتحليل فيروس كورونا وإيجابية النتيجة، لذلك اضطر للظهور في هذا الفيديو لنفي الأمر.

حماقي طمأن جمهوره، بقوله: “أنا قولت اطمنكم بنفسي.. ده مش حقيقي.. أنا في البيت كويس معنديش مشكلة.. بشكركم على اهتمامكم وبطمنكم وانصحكم تخليكم في البيت متخرجوش غير للضرورة وتحاولوا تلتزموا بالإجراءات الوقائية على قد ما تقدروا”.

وكان محمد حماقي قد انتهى مؤخرا من تصوير برنامج المواهب The Voice Kids، وقد دار التنافس في الحلقة الأخيرة من البرنامج بين المتسابقة ياسمين أسامة، من فريق الفنان محمد حماقي، والمتسابق محمد إسلام رميح، من فريق الفنانة نانسي عجرم، والمتسابق محمد إبراهيم، من فرق الفنان عاصي الحلاني، وشهدت الحلقة أجواء حماسية بين المتسابقين.

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وتم إعلان المتسابق محمد إسلام رميح، ليكون الفائز بلقب الموسم الثالث وهو من فريق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وظهر محمد حماقي خلال الحلقة ببلوفر ممزق بشكل كبير من الأمام والخلف، الأمر الذي فتح بابا واسعا من سخرية الرواد.

وبحسب مواقع التسوق عبر الانترنت فقد سجل بلوفر محمد حماقي، سعر يتراوح بين ٣٧٥ و ٣٨٢ دولار أمريكي؛ أي ما يعادل بالمصري حوالي ٥٩٧٤ جنيه مصري.