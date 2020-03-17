بسبب كورونا، نداء شرارة تضع نفسها في خدمة بلدها

في الوقت الذي يجتاح العالم حالة من الهلع بعد تخطي الوفيات في فروس كورونا حول العالم حاجز الـ 7 آلاف شخصاً، بالإضافة الى عشرات الآلاف من الاصابات خاصة مع تفشي الفيروس القاتل في أكثر من 125 دولة في العالم.

وبعد اعلان معظم الدول ايقاف جميع النشاطات الفنية، الاجتماعية، الثقافية والرياضية، بالاضافة الى اغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية حيث طلبت كل الدول من الناس ان يلتزموا منازلهم للحد من انتشار هذا الفيروس.

في هذا السياق، وضعت الفنانة نداء شرارة نفسها في خدمة أي مؤسسة أردنية للعمل التطوعي لمساعدة كل من يحتاج الى مساعدة.

وكتبت نداء شرارة: “أنا المواطنة الاردنية نداء شرارة أضع نفسي على ذمة أي مؤسسة اردنية لأي عمل تطوعي فيه مصلحة عامة في أي زمان وفي أي مكان. #أنا_متطوعه إذا إحتاجت الدولة إلى يد عاملة لتوزيع حاجيات المواطنين الموضوعين في الحجر الصحي من أكل وشرب وغيره. #أنا_متطوعه إذا الدولة أو اي مؤسسة دعت مكونات المجتمع المدني للمشاركة في حملات التوعية والتنظيف، وغيرهم من مستلزمات الخروج من الأزمة في إطار استراتيجية وطنية. #أنا_متطوعه لكل ما يخدم تعزيز سلوك المواطن ومؤمنة شديد الإيمان بمسؤولية الدولة ودورها الإجتماعي تجاه مواطنيها. راجيين ان تعم صفحات الفيسبوك وجميع الصفحات بذلك ولنبتعد عن السخرية فالأمور جديّة”.