فوز الفهد تدخل القفص الذهبي بفستان زفاف غريب وخاتم ألماس ضخم! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد، نبأ زواجها، من شخص مجهول لم تكشف بعد عن هويته، بحضور عدد محدود جدا ضم الأهل وأقرب الأصدقاء، وذلك في منزلها.

وأطلّت فوز الفهد، خلال مقطع فيديو نشرته على "سناب شات"، بفستان زفاف غريب الشكل، أشبه بـ"جمبوست"، مفتوح الصدر، والذي وصفته بأنه فستان عُرسها.

وأرجعت فوز، سبب قصور حفل زفافها على عدد ضئيل من الناس إلى الأزمة التي ألمت بالعالم أجمع ومن ضمنها الكويت، والمتمثلة في انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع.

وعلّقت فوز على الفيديو الذي نشرته بقولها: "ساعات قليلة تفصلني عن حياة جديدة"، وأشارت إلى أنها تعرض الآن الترتيبات الأولى من حفل زفافها، وأنها ستعد فيديوهات جديدة على الأحداث المقبلة.

وارتدت الفاشينيستا خاتما ضخما في زفافها، مرصعًا بالألماس، وهو ما لفت انتباه الجمهور، كما قدموا لها التهاني والتبريكات بدخولها القفص الذهبي.

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وكانت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد علقت في وقت سابق على تساؤلات الجمهور عن السبب الحقيقي لعدم زواجها الفترة الماضية، خلال حديث تلفزيوني لها، بأنها فوجئت بالسؤال غير المتوقع، قائلة: "ما عندي رد.. أحس نصيب ما صار.. ما في جواب حق هالسؤال.. ما صار لهلق ويمكن ما بيصير".

ورفضت فوز الفهد التعليق بشكل صريح، مؤكدة أنها تعيش الحب من خلال عائلتها ومعجبيها، ولكنها لم تعش قصة حب حتى الآن، مؤكدة أن حياتها ليست هادئة، وأنها لكي تقع في الحب لابد أن تعثر على رجل يتحمل طبيعة عملها.

وكانت فوز الفهد كشفت مؤخرا عن دخلها الشهري من عملها في الدعاية لماركات الأزياء ومستحضرات التجميل؛ إذ قالت إن الدخل الشهري للفاشينيستا يتراوح ما بين ٢٠٠ ألف دولار إلى نصف مليون شهريّا، مؤكدة أن هذا المبلغ يتحدد وفقا لحجم الإعلانات واسم الماركات التي يتم الترويج لها.