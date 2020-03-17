القاهرة – لايف ستايل نشر الفنان أحمد فهمى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة "تويتر" تغريدة لمتابعيه. وقال أحمد فهمى: "في ظل الاقامه الجبرية الوقائية للجميع .. تعالوا نغير جو و كل واحد يقوللي نكته بس بلاش انت يا شامي". وعلى الجانب الآخر يحتفل اليوم الفنان أحمد بعيد ميلاده الـ 42، فهو من مواليد 17 مارس 1978. وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: Advertisements مرة ليمونة نجحت، جابت عصرة من عصرة

مره واحد بتاع كشرى عربيته عطلت نزل اداها دقة متقولنا انت يا فهمى .. عايزين نسمع منك نكتة

مره فهمي شال حديد

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إمتحنه دور تاني

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كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمي يحتفل بعيد ميلاده مع متابعيه بـ تحدي النكت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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