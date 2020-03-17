منع الفنان الكويتى عبد الله بوشهرى من تصوير يومياته داخل الحجر الصحى

دخل الفنان الكويتي عبد الله بوشهري الحجر الصحي في الكويت بعد عودته من إيران، يوم الأربعاء 26 فبراير وذلك لتفشى فيروس كورونا بها، وللتأكد من عدم انتقال الفيروس له، واعتاد بوشهري مشاركة متابعيه يوميا بصور وفيديوهات من يومياته داخل الحجر الصحي، ولكن نشر عبد الله بوشهرى صورة عبر حسابه على تطبيق سناب شات بعدم استطاعته التصوير من الحجر بسبب أوامر تلقاها، وكتب قائلا:" اعتذر عن التصوير أوامر".

وحرص عدد كبير من الفنانين على ارتداء الكمامات حماية لهم من فيروس كورونا، ونشر الصور عبر حساباتهم على انستجرام، وتواجدت الفنانة فيفى عبده في إحدى الطائرات و هي ترتدى " الكمامة " خوفا من فيروس كورونا، و رفعت فيفى شعار جديد لمواجه الفيروس وهو " كورونا خمسة مكرونا"، بدل من شعارها القديم " خمسة مواااااه"، ونال الفيديو إعجاب العديد من متابعيها.

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