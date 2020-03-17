أمينة تنتهي من تسجيل "ادعيلي يامّا"

انتهت المطربة أمينة من تسجيل أغنيتها الجديدة بعنوان "ادعيلي يامّا"؛ إذ عقدت جلسات عمل مع الشاعر مصطفى حسن والملحن محمد عبدالمنعم والموزع خالد نبيل؛ للانتهاء منها وطرحها هذه الأيام بمناسبة عيد الأم.

وقالت أمينة: "قمنا بتسجيل الأغنية بستوديو صوت الحب مع مهندس الصوت خالد رؤوف، في الوقت نفسه فكرنا أن نقوم بعمل كليب لها مختلف عما يتم عرضه في هذه المناسبات، واتفقت ومدير أعمالي سامح علي والمونتير تامر سليم على تقديم فكرة مختلفة بالتعاون مع عدد من النجوم وسيكون الكليب مفاجأة للجميع، وقريبا سيتم طرحه على قناة يوتيوب الخاصة بي وعدد من القنوات والإذاعات".

وأضافت أمينة: "أحرص كل عام على تقديم أغنية لست الحبايب لأنها من أهم الأشخاص في حياتنا، ومن فقد أمه يشعر بأنه دائما في حاجة إليها ولدعائها لأن دعائها دائما مستجاب، لذلك هذا العام اتفقت مع سامح على تقديم هذه الأغنية من خلال فكرة دعاء الأم، وواثقة أن كل من سيسمع كلمات ولحن الأغنية سيعجب بها".

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