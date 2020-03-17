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""الخليج 365"" من بيروت: انتشرت الصورة الأولى للممثلة المصرية نيللي كريم بعد تعرضها لحادث سقوط عن الدراجة النارية خلال تصوير مسلسلها "100 وش"، وإصابتها بتمزق عضلي وجراح في قدمها اليمنى. وظهرت في الصورة التي نشرها أحمد طلعت عبر حسابه الخاص على موقع "إنستغرام" رافعة قدمها الملفوفة بالجبس.
يُذكر أن المسلسل من بطولتها وآسر ياسين، ويجمعهما بعدة نجوم. يكتبه أحمد وائل وعمرو الدالب، وتخرجه كاملة أبوذكري.
كانت هذه تفاصيل خبر أول صورة لـ"نيللي كريم" بعد حادثة الدراجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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