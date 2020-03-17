نبيل شعيل يطرح ميني ألبوم جديد

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





""الخليج 365"" من بيروت: طرح الفنان نبيل شعيل "ميني ألبوم" غنائي جديد بعنوان "كبير الفن" عبر قناة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. ويضم فيه 5 أغنيات بلهجات مختلفة هي "آخر حبنا، حبه، ندمان، جازلي وكبير الفن".

وكان "شعيل" قد طرح مؤخرًا ثلاث أغنيات في ميني ألبوم مختلف بثلاث أغنيات باللهجة الخليجية. وهي "أفارق" من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، وألحان عصام كمال، وتوزيع ميشيل فاضل. و"عزة النفس" من كلمات الأمير عبدالله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان أدهم صباح هادي الغفاري، وتوزيع عباس صباح، أما الأغنية الثالثة والأخيرة من ميني ألبوم نبيل شعيل "أفارق"، هي أغنية "نعم ممكن" من كلمات أحمد الصانع، وألحان فايز السعيد، وتوزيع زيد نديم.