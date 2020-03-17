صور| مي الغيطي تنعزل في الصحراء بسبب كورنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة مي الغيطي مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال تواجدها في الصحراء في محاولة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وظهرت مي في الصور رفقة أصدقائها، وعلقت :"قولنا نعزل نفسنا في الصحراء أحسن". وكانت أخر أعمال مي الغيطي فيلم "بنات ثانوي" بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبي، هنادي مهنا، محمد مهران، مايان السيد، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

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