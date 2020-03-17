فيديو| على أنغام جامدة بس.. نسرين إمام تهنئ دينا الشربيني بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة نسرين إمام زوجة المنتج تامر مرسي مقطع فيديو وصور مجمعة تجمعها بالفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، لتهنئتها بعيد ميلادها الموافق اليوم 17 مارس.

واستعانت نسرين بأغنية "جامدة بس"، التي يغنيها الهضبة عمرو دياب لتكون خلفية للفيديو، وعلقت :"كل سنة وانتي طيبة، أتمنى أن تكون بداية عام رائع، أحبك".

وتخوض الفنانة دينا الشربني السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "لعبة النسيان"، من تأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، ومأخوذ من فورمات إيطالية، وتدور أحداثه حول امرأة تنتمي للطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد الذاكرة، وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.