بسبب كورونا.. تأجيل 6 مهرجانات فنية لأجل غير مسمى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

"لأجل غير مسمى" شعار رفعته عدد من المهرجانات حول العالم بعدما أجلت فعالياتها بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أصاب العالم بحالة من الخوف.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المهرجانات الفنية التي أجلت فعالياتها بسبب كورونا:

شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

أصدر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، اليوم، بيانا يعلن فيه تأجيل فعاليات الدورة الخامسة لأجل غير مسمى، والتي كان من المقرر إنطلاقها بمدينة شرم الشيخ من ١ حتى ٧ أبريل المقبل.

البحر الأحمر السينمائي

قررت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة جدة السعودية، تأجيل فعاليات الدورة الأولى للمهرجان، الذي كان من المقرر إقامته مطلع الشهر الجاري، لأجل غير مسمى.

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عمان السينمائي الدولي

أعلنت إدارة مهرجان عمان السينمائي الدولي اليوم، تأجيل فعاليات المهرجان، المقرر إقامته في أبريل القادم، ومن المحتمل إقامته بالعاصمة الأردنية نهاية أغسطس القادم.

برلين للفيلم العربي

كذلك أعلنت إدارة مهرجان برلين للفيلم العربي، تأجيل فعاليات الدورة الحادية عشر والتي كان من المقرر انعقادها في أبريل.

بكين الدولي للسينما

رفعت إدارة مهرجان بكين الدولي للسينما شعار "حتى إشعار آخر"، بعدما أعلنت تأجيل فعاليات الدورة المقبلة، والتي كان من المقرر إقامتها في الفترة من ١٩ حتى ٢٦ أبريل.

تطوان السينمائي

قررت إدارة مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، المقام بالمغرب، تأجيل فعاليات الدورة الـ ٢٦، حتى إشعار آخر.