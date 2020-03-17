أحمد شيبة يشوق جمهوره بصورة تجمعه بأوكا وأورتيجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي: نشر المطرب الشعبي أحمد شيبة، عبر حسابه الرسمي، بإنستجرام، صورة جديدة تجمعه بمطربي المهرجانات أوكا وأورتيجا. وظهر شيبة بصحبتهما داخل الاستديو، وعلق: "انتظروني في الجديد قريبا". ويستعد أحمد شيبة لتسجيل أغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، من ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري. وقدم شيبة تتر مسلسل "الأخ الكبير" للفنان محمد رجب، الذي عرض مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا.

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