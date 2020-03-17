تراند اليوم : طرد فنان شهير من التليفزيون الإيراني لفضحه نظام الملالي

الفنان الإيراني أمير حسين رستمي انتقد تستر النظام الإيراني على انتشار فيروس كورونا على الهوا مباشرة ليلة البارحة خلال مشاركته في برنامج على تلفزيوني الإيراني.
الباحث في الشأن الإيراني محمد مجيد الأحوازي أكد أنه خلال حديثه تم طردة من القناة بكل وقاحة واعتبروا كلامه يضر بمعنويات الشعب الإيراني.
يأتي هذا عقب إلقاء قوات تابعة للمخابرات الإيرانية القبض مؤخرا على الممرضة الإيرانية التي كشفت عن موت العشرات في إحدى المستشفيات الإيرانية.
وكانت الممرضة قد ظهرت في مقطع فيديو، وهي منهارة وتتوسل الإيرانيين بعدم الخروج من بيوتهم قائلة : من فضلكم لا تخرجوا من بيوتكم.. من الصباح حتى الآن أكثر من 100 حالة من المصابين بفيروس كورونا ماتت أمامي .. من فضلكم لا تخرجوا من بيوتكم".
كما ألقت المخابرات الإيرانية القبض أيضا على مصور مقطع الفيديو الذي وثق حجم الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد بمدينة قم ، بؤرة الفيروس في البلاد.
وكان أحد الكوادر الطبية قد وثق وفاة عشرات المصابين بفيروس كورونا بمدينة قم فقط، حيث يقول الوفيات كثر ولا يوجد مكان للجنائز من المصابين بكورونا.
يأتي هذا في الوقت الذي تتستر الحكومة الإيرانية على حجم الكارثة، وتقول لا يوجد شي يدعو للقلق.