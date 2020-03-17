فن ومشاهير

تراند اليوم : عارضة أزياء شهيرة تنشر صورة عارية تمامًا رفقة صديقتها داخل الحجر الصحي

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صدمت عارضة الأزياء الأمريكية كينزي فولانسكي، التي اشتهرت باقتحامها أرض الملعب خلال نهائي لكرة القدم 2019، الجميع بنشرها صورة عارية تمامًا رفقة صديقتها التي كانت عارية هي الآخرى من داخل الحجر الصحي لفيروس كورونا.
ونشرت كينزي فولانسكي الصورة وكذلك صديقتها عبر صفحتيهما على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،  وقد بدتا عاريتين تمامًا وملقتين على شازلونج.
وعلقت صديقتها "روز" التي يتابع صفحتها على موقع "إنستغرام" 13.5 مليون شخص على الصورة بعبارة: "شريكتي في الحجر الصحي".
يذكر أن كينزي فولانسكي اشتهرت باقتحامها وهي شبه عارية، أرض ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد، خلال المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2019، بين الفريقين الإنجليزيين وتوتنهام (2-0).

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