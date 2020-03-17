المطرب السعودي ناصر نايف يحصد النجاح بألبوم "سفينة نوح"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 مارس 2020 04:44 مساءً - طرح الفنان السعودي ناصر نايف قبل أيام ألبومه الغنائي الأول "سفينة نوح" من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وإشراف الملحن السعودي ياسر بو علي، وحقق الألبوم الذي تضمن 16 أغنية نجاحاً لافتاً فور طرحه.



وإلى جانب الأغنية الرئيسية للألبوم "سفينة روح"، احتوى الألبوم على أغنيات : ((الشوق لك، ما مر يوم، نسايم نجد، كم بقى لي، مره، ما في اليد حيلة، كثر الجفا، حلمت إنك، بَيَّن معدنه، أبرا كدابرا، يا عالم السر، ثق بخلك، سم بالله، ونسيت، تحب غيري)).







وتعاون ناصر خلال الألبوم مع عدد من الشعراء وهم: ((العالية، ضي، خالد تاج الدين، رامي العبودي، واحد، علي عسيري، عبداللطيف آل الشيخ، قوس، أحمد علوي، محمد القاسمي))، كذلك تعاون مع عدد من الملحنين البارزين وهم: (( خالد عز، علي صابر، سهم، عبد القادر الهدهود، الأنين، ناصر الصالح، ياسر بو علي، عبد الله البدر))، كما تعاون مع الشاعرة والملحنة جمانة جمال التي كتبت ولحنت أغنيتي: "ما في اليد حيلة" و"بَيَّن معدنه".



وتنوعت أغنيات الألبوم ما بين الأغاني الخليجية والعراقية والمصرية، وظهر جلياً الجهد الكبير المبذول في الألبوم، والقدرات الصوتية الاحترافية لـ ناصر، والذي جعلته يحوذ ثقة كبار الشعراء والموسيقيين في الوطن العربي، الذين تعاونوا معه خلال الألبوم الأول له، بعد أن طرح من قبل عدداً من الجلسات والأغاني المنفردة.



واختار ناصر أغنية "الشوق لك" ليصورها ويطرحها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات العالية، وألحان ياسر بو علي، وتوزيع توما، والكليب من إخراج أحمد الدوغجي.

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