أحلام تلتزم بالإجراءات الوقائية ضد كورونا

أعلنت الفنانة أحلام عن مشاركتها في الإجراءات الوقائية التي تتبعها الحكومة الإماراتية ضد مرض كورونا، وذلك على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ورفعت أحلام شعار "أنا أتعهد..أنا ألتزم"، تباعاً لحملة "ملتزمون ياوطن" بغرض اتباع تعليمات الإجراءات الحكومية الوقائية في دولة الإمارات. Advertisements يذكر ان أحلام قد طرحت مؤخراً أغنية "انا ماادري عن النا مؤخراً أغنية "انا ماادري عن النا س" على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 3 مليون مشاهدة، من كلمات الأمير: بدر بن عبد المحسن، ألحان:د/طلال، توزيع:يحيى الموجي.

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