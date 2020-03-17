صورة.. أحمد العوضي من كواليس تصوير مسلسل "الاختيار"

نشر الفنان أحمد العوضي صورة من كواليس مسلسله الرمضاني الجديد "الاختيار"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". "إنستجرام". علق العوضي على الصورة قائلاً: "الاختيار"، ودعا له متابعوه بالتوفيق في العمل، وعبروا عن انتظارهم لعرضه في رمضان .2020 لعرضه في رمضان .2020 المسلسل بطولة: أمير كرارة، دينا فؤاد، سارة عادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، ومن المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل. Advertisements

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