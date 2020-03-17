هاجر أحمد توجه نصيحة لجمهورها

نشرت الفنانة هاجر أحمد صورة جديدة لها وهي ترتدي كمامة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



علقت "هاجر" قائلة على الصورة: "حافظوا على نفسكوا،

وصلوا كتير لحماية أنفسكم ربنا يحفظكم جميعاً من كل مكروه"، ونالت الصورة إعجاب الكثير من المتابعين وتمنوا لها العديد من التقدم والنجاح في حياتها المهنية والعملية".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة هاجر أحمد مسلسل "الأخ الكبير"، ﺇﺧﺮاﺝ إسماعيل فاروق، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عبدالفتاح، بطولة أيتن عامر، دينا فؤاد، عبير صبري، محمد عز، هبة مجدي، أحمد حلاوة، محسن سرحان، محمود حجازي.