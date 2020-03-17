راندا البحيري: ملتزمه بقرارات الدوله لا للإختلاط لا للإزدحام

شاركت الفنانة راندا البحيري جمهورها بصورة جديدة وتظهر بها مرتدية لبس رياضي ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
بقرارات الدوله، لا للإختلاط لا للإزدحام لا سلام و لا كلام كتير ملهوش لازمه ربنا يحميكم و يحمينا يارب"، ولاقت الصورة إعجاب المتابعين وتمنوا لها مزيد من التقدم والنجاح الباهر في حياتها المهنية والعملية".
وعلقت راندا على الصور قائلة:"بتمرن في البيت متقلقوش خلاص، ملتزمه
يذكر أن أخر أعمال راندا مسلسل " الأخ الكبير"ﺇﺧﺮاﺝ إسماعيل فاروق، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عبدالفتاح، بطولة أيتن عامر، دينا فؤاد، عبير صبري، محمد عز، هبة مجدي، احمد حلاوة، محسن سرحان، محمود حجازي.
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