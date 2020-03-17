يابو كف رقيق وصغير.. عبدالله الكحلاوي بـ جردل بلاستيك يبهر سميعة السوشيال ميديا

البداية كانت مقطع فيديو متداول لطفل أسمر البشرة بلهجة أسوانية تشوبها لكنة نوبية وسط مجموع صبية وممسكاً بجردل بلاستيك، يعزف عليه بايقاع جيد ومنتظم على "جردل" من البلاستيك، ويغني أحد الأغاني الشعبية المنتشرة مؤخراً.
الطفل من قرية الكلح المفالسة بمدينة أدفو أسوان، يدعى عبد اللهالكحلاوي، تجلت موهبته في الغناء باللكنة النوبية المميزة.
ردد عبد الله عدة أغاني مميزة ودائما مجموعة الأطفال تحيط به أثناء الغناء، وكانت أبرز الأغاني التي غناها يالليل يابو النجوم اللولي للمطرب بيبو أدم، كما
عن أحد النوادي المصرية.
بينما تباينت أراء رواد مواقع التواصل الإجتماعي ما بين معارض لاستغلال موهبة الطفل في الأغاني الشعبية، وفريق مؤيد للموهبة ومطالبا باستغلالها وتنميتها في البرامج الموجهة للأطفال باعتباره لون وفولكولور شعبي ينتمي للفن النوبي.
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