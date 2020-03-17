محمود العسيلي يعلن طرح أغنيته الجديدة جنة تكفينا على "يوتيوب"

أعلن المطرب محمود العسيلي عن طرح أغنيته الجديدة "جنة تكفينا" على الـ"يوتيوب"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علق العسيلي على الصورة قائلاً: "خليكوا في البيت وفيتامين سي كتير واسمعوا وانبسطوا، جنة تكفينا أغنية على نار هادية"، ونالت الأغنية إعجاب الكثير من المتابعين وتمنوا له مزيدًا من التقدم والنجاح في حياته الشخصية والمهنية". إعجاب الكثير من المتابعين وتمنوا له مزيدًا من التقدم والنجاح في حياته الشخصية والمهنية". Advertisements جدير بالذكر أن أغنية "جنه تكفينا" كلمات يمنى العسيلي، ألحان محمود العسيلي، توزيع أمير هداية.

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