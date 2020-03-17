بسبب كورونا.. تأجيل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

انطلاقًا من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات كافة، وتماشيًا مع سياسة الحكومة المصرية وطبقًا لتعليمات دولة مجلس الوزراء في اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية كافة لمواجهة فيروس كورونا المتجدد، التي جاء في مقدمتها تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة.

يعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي Sitfy ، برئاسة الفنان مازن الغرباوي، عن تأجيل الدورة الخامسة لحين إشعار آخر وذلك حرصًا على السلامة والأمان.

جاء ذلك القرار بعد مشاورات مع الجهات المعنية كافة وتواصل مستمر مع معالي وزيرة الثقافة

الدكتورة إيناس عبدالدايم، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اللذين أكدا على اهتمامهما بصحة وأمن وسلامة ضيوف مصر الأعزاء.

وقال رئيس المهرجان مازن الغرباوي: حاولنا تقديم الدورة الخامسة وكنا قد انتهينا من كل التجهيزات وتواصلنا مع كل الفرق التي كانت ستشارك في المهرجا،ن ولكن انتشار الفيروس في العالم كله صعب إقامة الدورة الخامسة، ولذلك نشكر تفهمكم ونتمنى أن نعود قريبًا لاستكمال تعاوناتنا المبرمة مع الفرق المسرحية والنجوم الذين كانوا يستعدون للمهرجان.

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وتتقدم إدارة المهرجان ببالغ الشكر والتقدير لكل أصحاب الجهود المخلصة

من الشباب وأصحاب الخبرات والذين أنجزوا مهامهم على أكمل وجه.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة الراحلة سناء جميل، وكان سيهدي جائزة التأليف لروح الكاتب الراحل أحمد سخسوخ، الذي أعطى للمسرح المصري والعربي الكثير من الكتابات المسرحية والنقدية، وتترأسه شرفيًا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويديره تنفيذيًا الفنان طارق صبري والفنان محسن منصور المشرف العام على ورش المهرجان.

يقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس أحمد يوسف، والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO برئاسة المهندس محمد سيف الأفخم.