قررت غرفة صناعة السينما، حفاطاً على صحة رواد صالات السينما في مختلف أنحاء الجمهورية، عمل الإجراءات الوقائية من مرض كورونا.
وصدر بيان رسمي من غرفة صناعة السينما بتوقيع من فاروق صبري رئيس الغرفة، كالتالي" في سبيل
وجاء القرار تنفيذًا للإجراءات الوقاية من كورونا التي اتخذتها المجالات الفنية في مصر كافة، مع وقف جميع الحفلات الغنائية والتجمعات الجماهيرية الكبيرة إلى إشعار آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. قرار جديد لغرفة صناعة السينما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.