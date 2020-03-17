فن ومشاهير

بسبب كورونا.. قرار جديد لغرفة صناعة السينما

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 قررت غرفة صناعة السينما، حفاطاً على صحة رواد صالات السينما في مختلف أنحاء الجمهورية، عمل الإجراءات الوقائية من مرض كورونا.

 

 وصدر بيان رسمي من غرفة صناعة السينما بتوقيع من فاروق صبري رئيس الغرفة، كالتالي" في سبيل

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الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحفاظاً على صحة المواطنين، قرر مجلس إدارة غرفة صناعة السينما بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/2020 اتخاذ دور العرض السينمائي كافة الإجراءات الاحترازية للسلامة الصحية للرواد وعلى ألا تزيد نسبة الإشغال في كل قاعة نسبة لا تتعدى 25% من إجمالي عدد المقاعد في كل قاعة".

 

 وجاء القرار تنفيذًا للإجراءات الوقاية من كورونا التي اتخذتها المجالات الفنية في مصر كافة، مع وقف جميع الحفلات الغنائية والتجمعات الجماهيرية الكبيرة إلى إشعار آخر.

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