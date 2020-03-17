تأجيل مهرجان عمان السينمائي الدولي بسبب "كورونا"

أعلنت إدارة مهرجان "عمان السينمائي الدولي" في الأردن، اليوم، تأجيل دورته الافتتاحية، المقرر انعقادها في شهر أبريل المقبل، وذلك كإجراء احترازي ضد فيروس "كورونا" المستجد.

قالت إدارة المهرجان في بيان رسمي، إن موعد عقده تأجل حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

وأضافت: "في ظل الوضع العالمي نتيجة تفشي فيروس كورونا والقيود التي تلت ذلك على الحركة والتجمعات، تمّ تأجيل مهرجان عمّان السينمائي الدولي، نأمل أن تسمح لنا الظروف بعقد المهرجان في نهاية أغسطس من هذا العام". وتابعت: "نأسف لهذا الخبر ونعمل الآن على التكيّف مع هذا الوضع غير المسبوق. لقد أعدنا جدولة المهرجان مبدئيًا إلى 20-25 أغسطس 2020، على أمل أن يتم حل أزمة الصحة العالمية قبل ذلك الوقت. وأوضحت إدارة البيان أنه "اتخذنا هذا القرار إثر

القيود الصارمة المفروضة على السفر والتجمع، تماشيًا مع متطلبات الصحة العامة.

وتابعت: "نتفهم خيبة أمل الكثيرين من صّناع أفلام ومبدعين وأصحاب مصالح تجارية – الذين كانوا يتطلعون إلى تنظيم مثل هذا الحدث الثقافي الدولي في الأردن الذي من شأنه أن يساعد على عرض الإنجازات السينمائية الأولى، من المنطقة خاصة".

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وفي هذا الصدد، قالت الأميرة ريم علي، رئيسة المهرجان: "نحن ملتزمون برؤية وقيم المهرجان ونعمل باستمرار على التأكد من أن المهرجان، حين يحدث، سَيتمكن من تحقيق تطلعات صانعي الأفلام. نظراً لخطورة الوضع وعدم استقراره، لا يسعنا إلا أن نتحلى بالمسئولية فيما يتعلق بالسلامة العامة. وأضافت: "نقدر تفهم شركائنا

الذين التزموا بمواصلة دعمهم للمهرجان".

وأعلن مدير مستشفى الأمير حمزة، الدكتور عبدالرزاق الخشمان، اليوم، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد في الأردن إلى 15 حالة، بعد اكتشاف حالتين جديدتين في مستشفى الملك المؤسس عبدالله في إربد.

كانت الحكومة الأردنية اتخذت، في وقت سابق، إجراءات احترازية عدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من بينها تعليق الرحلات الجوية من وإلى المملكة وتعطيل الدراسة وإغلاق الأماكن السياحية. وأعلن رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، في بيان أمس السبت، "تعليق دوام المؤسسات التعليمية (رياض أطفال، حضانات، مدارس، جامعات، كليات، ومؤسسات ومعاهد تدريب) اعتبارًا من صباح الأحد 15 مارس 2020 ولمدة أسبوعين". وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباءً عالميًا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها أكثر من 140 ألفًا في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من 5 آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645