تأجيل سفر صناع مسرحية وجوه بسبب كورونا

أعلنت إدارة مهرجان طبرق الدولي، تأجيل فعالياتها الذي كان من المقرر إنعقاده في الفترة من ٢٤ مارس الجارى وحتى ١ أبريل المقبل وإستضافة العرض المسرحي "وجوه" الذي بدأ موسمه إستكمالا لنجاحاته التي قدمتها لعامه السابع.

العرض إنتاج فرقة الفنان والكاتب ناصرعبدالحفيظ، والذي أعرب طالب متابعية بضرورة الإلتزام بسياسات الدولة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية للوباء الذي يهدد البشرية، مُشيرًا إلى أن الدوله تقوم بدور كبير حفاظًا على مواطنيها وعدم الإستهانه بما يحدث.

وكان عرض "وجوه" قد بدأ جولته للسنة السابعة بمسرح نقابة الصحفيين خلال شهر فبراير ٢٠٢٠ ، وحظيت العوده بردود أفعال واسعة وجاءت تمهيدًا لتلبية عدد من الدعوات المحلية والدولية التي وجهت للفرقة

والتي توقفت بسبب وباء كورونا.

وكانت حصدت الفرقة مجموعة من الجوائز بينها جائزة "مهرجان بجاية الدولي للفنون" بالجزائر، درع مهرجان دوز بتونس، تكريم مونديال الإعلام العربي، الترشح لجائزة أفضل ممثل لمهرجان المسرح العربي.

Advertisements

إفتتاح مهرجان آفاق، وقدم العرض على العديد من المسرح الوطنية بينها المسرح الوطني بالجزائر فور انطلاقة من مسرح الهوسابير ثم مسرح الحكمة بساقية الصاوي، ثم قدم تحت رعاية وزارة الثقافة بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ليقوم بجولة محلية على معظم مسارح مصر بالمدن الساحلية والصعيد من بينها محافظات القاهرة والجيزة والفيوم وأسوان

و مطروح كما قدم

العرض يناقش التفكك الأسرى في إطار إجتماعي كوميدي إستعراضي ويرصد محطات حياة عامل دهانات من الطفولة للكهولة وعلاقته بالشخصات المؤثرة في حياته ليكشف قبح الوجوه المتحوله في حياتنا ويتناول الأقنعة التي يرتديها البعض وأثرها على الحياة بطريقة إيجابية مبهجة تدفع المتلقي لضرورة البحث عن إمتلاك أدوات لتلوين الحياه بالأمل والطموح واستدعاء الطاقات الايجابية لمواجهة التفكك الأسرى وإنكسارات الحياة.

العرض مأخوذ عن قصة الروائي الكبير أحمد يوسف عقيلة، تأليف فتحي القابسي، إخراج المخرج الكبير الراحل شرح البال عبدالهادي، موسيقى أمير العراقي، إستعراضات الباليرينا هدير الحامي، سينوغرافيا وتصميم عرائس محمد فوزي بكار، يشارك بطولته محمد عاشور، ياسمين صادق، مصطفى صادق، هنادي المليجي، يارا حامد، عبدالرحمن حمدي، ميار البابلى، شادي عبدالغني، مساعدي إستعراضات احمد حامي، مساعد إخراج محمد عبدالخالق، تنفيذ إخراج أسماء عفيفى، إشراف عام د علاء حجازي.