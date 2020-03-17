كريس جينر تجري فحص الكورونا وإليكم النتيجة

ميرنا وليد - بيروت - بعد إصابة صديقها لوسيان جرنجي الرئيس التنفيذي لشركة يونيفيرسال الموسيقية بفيروس كوروناـ حيث حضرت ​كريس جينر​ حفل عيد ميلاده قبل اسبوعين، قامت نجمة تلفزيون الواقع كريس جينر والتي تبلغ من العمر 64 عاماً بالخضوع لكشف طبي من أجل التأكد من اصابتها بفيروس كورونا والتي جاءت نتيجته سلبية.

ووفق ما أفاد موقع ET فإن كريس جينر لم تشعر باي اعراض اصابة بفيروس كورونا، مشيرا الى أنها خضعت للفحص بسبب احتكاكها بـ لوسيان جرنجي ولذلك كان عليها الاطمئنان على صحتها، إشارة إلى أن النجم البريطاني ادريس البا كان أعلن أمس إصابته بفيروس كورونا.

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