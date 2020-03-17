علا الفارس بجرعة أمل للجمهور

ميرنا وليد - بيروت - أعطت الاعلامية الاردنية ​علا الفارس​ جرعة أمل للجمهور، مشيرة الى ان هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم ستزول وتغدو من الماضي.

وكتبت علا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "ستمرّ هذه الأيام بكل ما فيها، ستغدو مجرّد ذِكرى في صفحة الماضي، سنتجاوزها بإذن الله وكأنها لم تكن، فهذهِ سُنّة الحياة أن لا دوام على حالٍ أبدًا كيفما كان، تذكّر ذلك جيدا كلما داهمك القلق، وتسلّل إليك الوَجَل، فكما مضَت الأوقات الصعبة من قبل، ستمضي هذهِ الأوقات".

ولاقى منشورها اعجاب العديد من المتابعين.

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