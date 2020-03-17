ميرنا وليد - بيروت - هنأت الممثلة اللبنانية ​نادين الراسي​ الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ على أغنية القوية التي طرحتها مؤخراً وذلك عبر إعادة نشرها لمشهد تمثيلي شاركه أحد المتابعين جمعها بالممثل السوري ​باسل خياط​ انتهى بمقطع من أغنية نوال:"أنا اللي ما فيك تجرحا..القوية قبلك سموني..أنا دموعي ما بمسحا..أنا بمسح يلي بكّوني".

وكتبت نادين الراسي تعليقا:"أنا الما فيك تجرحا..مبروك يا بطلة".

إشارة إلى أن نادين كانت شاركت متابعيها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة رومانسية لها ولخطيبها تبدو فيه وهي تنظر إليه بحنان وكانت وضعتها صورة أساسية لملفها الشخصي أمس.



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كانت هذه تفاصيل خبر نادين الراسي بصورة رومانسية مع خطيبها وتبارك لـ نوال الزغبي بـالقوية-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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