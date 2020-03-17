عايدة صبرا تعلق على قرار الفنيين السينمائيين :"الأوسكار ناطرهم..مسخرة"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الممثلة اللبنانية ​عايدة صبرا​ عن سخطها إثر قرار عدم ممانعة نقابة الفنيين السينمائيين بمتابعة التصوير لشركات الإنتاج.

ونشرت صبرا بياناً صادراً عن ​نقابة الفنيين السينمائيين في لبنان​ سمحت بموجبه للمنتجين بتصوير إنتاجاتهم، ضمن المعايير والشروط الصحية المتبعة لمكافحة وباء الكورونا في لبنان وذلك وفق ظروف كل عمل فني ودون ضغط أو إجبار لأي من العاملين فيه، وعلق عايدة صبرا على البيان فكتبت في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي:"شوفوا قلة الأخلاق كيف بتبدي مصلحتها على مصلحة صحة الناس. ومستمرين بالتصوير لأن الأوسكار ناطرهم. مسخرة.".

وعللت النقابة السبب وفق ما جاء في البيان المنشور بالتزامات هذه الشركات مع محطات تلفزيونية خارج لبنان وكما تواجد بعض الفنانين والفنيين العرب في لبنان لتنفيذ هذه الأعمال.

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