لطيفة تقدّم اقتراحا وتدعو لوقفة عز

ميرنا وليد - بيروت - اقترحت الفنانة التونسية ​لطيفة​ ان تكون المهرجانات الصيفية لهذا العام لصالح الصندوق المخصص لمساعدة وزارة الصحة التونسية.

وكتبت لطيفة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "احب اقترح على وزارة الثقافه التونسيه وكل حبايبي زملائي الفنانين والفنانات و الاعلاميين والاعلاميات ان نقف وقفة عز مع تونسنا الخضراء وان تقوم كل مهرجانات هذا الصيف لو الظروف احسن طبعا .. بجولات فنيه كلها لصالح صندوق يخصص لمساعدة وزارة الصحه وانا متاكده من تعاون الجميع".

ونال هذا المنشور اعجاب عدد كبير من المتابعين.

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