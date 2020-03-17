بعد أن أثار الجدل .. راغب علامة يتابع تمارينه الرياضية بالهواء الطلق

ميرنا وليد - بيروت - اكد الفنان اللبناني ​راغب علامة​ انه يحب ممارسة الرياضة بالهواء الطلق وخصوصا مع اقفال النوادي الرياضية حاليا اصر علامة ان يقوم بالتمارين امام منزله ونشر بالفيديو مع ابنه خالد يتابع تمارينه.

وكانت قد حصلت ردود متبادلة بين راغب علامة والإعلامية اللبنانية ندى أندراوس عزيز شهدها أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد أن نشرت الأخيرة صورة لعلامة ظهر فيها وهو يجلس برفقة عدد من الأشخاص على الكورنيش البحري لبيروت، وعلّقت بالقول:"كنت اتصلت امس بالفنان راغب علامة واتفقت معه على مداخلة عبر سكايب خلال نهاركم سعيد lbci لدعوة المواطنين الالتزام بالحجر المنزلي. اتصلنا بعلامة اليوم، اعتذر عن المشاركة لانه يمارس الرياضة ليتبين انه علامة كان على الكورنيش متل الناس يللي تنزهوا على الكورنيش من دون مسؤولية".

وبدوره ردّ علامة على تغريدة عزيز هذه، نافياً أن تكون الصورة حديثة قائلاً:"الصورة اللي وضعتيها من الأسبوع الماضي. اليوم انا كنت لابس غير ملابس !!! معلوماتك غير دقيقة وفاقدة للمصداقية علماً بأني مارست رياضتي المعتادة اليوم وفي الهوا الطلق خارج منزلي".

وأضاف:"بعض الأشخاص يريدون إقناعنا بأنه بسبب الكورونا ممنوع نتنفس ولا نطل من الشباك ولا نمارس رياضتنا بالهواء الطّلق !!!!! صحيح الإحتياط واجب خصوصًا في الأماكن المغلقة الغير مضمونة لكن مش كرمال بعض الآراء السخيفة ندفن أنفسنا تحت الأرض !! والله اللي استحوا ماتوا"!!

وتابع:"الآن اتواجد مع معالي وزير الصحة السابق د.جواد خليفة. وشرح لي بالتفصيل موضوع الكورونا ،مطلوب شوية فهم من بعض الناس اللي بيدّعوا الفهم!الكورونا ينتقل باللمس والإحتكاك المباشر مع المصابين.وليس موجوداً في الهواء !!وإذا كان موجوداً في الهواء فهذا يعني أنه موجود في بيوتكم !! بلا مزايدة".

