هل نوال الزغبي من أصول إيطالية نرويجية؟

ميرنا وليد - بيروت - نشر معجب للفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ صورة لها على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي والى جانبه مخطط لوجهها وجاء فيه ايضا ان ملامحها تشير الى انها 43% ايطالية ، 42% نرويجية، 12% سويدية و3% كندية.

وبطبيعة الحال يبقى هذا المخطط ضمن اطار المزحة ذلك لا يعني انها تحمل كل هذه الجنسيات بل انها صاحبة ملامح اوروبية كما حلل الموقع الالكتروني.

وأثنى المعلقون على جمال نوال منذ بداية مسيرتها في التسعينات حتى الآن فلطالما كانت رمزا للانوثة والرقة والجمال ولا تزال

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