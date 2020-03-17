فنانة تونسية تتعرض لانتقادات كبيرة بعد رقصة كورونا

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة الاستعراضية التونسية ​نرمين صفر​ مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص وأطلقت هذه الرقصة لقب "رقصة كورونا" وبدت في الفيديو وهي تضع في يدها القفازات وتغطي وجهها بالكمامة الطبية وتوجهت إلى متابعيها بالقول إنها اشتاقت إليهم وتعود بعد غياب.

واضافت: "لم نلتق منذ مدة طويلة كيف حالكم مع كورونا. أنا أداوي المرض بالفن".

ولم تسلم الفنانة من الانتقادات فقد تعرضت لموجة من الانتقادات حيث اعتبر بعض المتابعين أن موضوع كورونا قضية حياة أو موت وأنه لا يمكن التعامل معه بما وصفوه بالاستخفاف والسخرية.

الفنانة نفسها أثارت موجة من الجدل منذ أشهر عندما أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية في تونس.

