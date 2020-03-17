فرقة JLS تعود من جديد بعد سبع سنوات من الانفصال

ميرنا وليد - بيروت - بعد سبع سنوات من الانفصال أعلنت ​فرقة JLS​ عن عودتهم عبر جولة جديدة ستبدأ قريباً

وتحدّث جيه بي جيل حول تجربة الابوة التي عاشها كل اعضاء الفرقة منذ انفصالها عام 2013 في لقاء مع مجلة Hello وقال: "إن المشاركة في العودة للغناء لا يقدر بثمن فلا يمكننا الحصول على أفضل من ذلك"، وأضاف هيومز العضو الاخر في الفرقة المؤلفة من أستون ميريجولد وأوريتسي ويليامز ومارفن هيومز وجيه بي جيل : "جميعنا نحب أن يكون أطفالنا معنا على المسرح وستكون تلك لحظة جميلة"

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