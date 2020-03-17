بلاتينوم ريكوردز تطلق تتر مسلسل "بنات الملاكمة" مع قصي و MBC4

أطلقت شركة بلاتينوم ريكوردز، بالتعاون مع قناة MBC4 أغنية جديدة بعنوان "هذا هو وقتي" من غناء فنان الراب السعودي "قصي خضر" ويشاركه الغناء الفنانة السعودية "غادة".

الأغنية من كلمات قصي خضر وموسيقى مهند هاني وقصي، وهي المقدمة الموسيقية لمسلسل "بنات الملاكمة" في جزئه الثاني، والذي يبدأ عرضه يوم الأحد الموافق ١٥ آذار/مارس على شاشة MBC4.

يمكنكم الإستماع لأغنية "هذا هو وقتي" قصي وغادة عبر تطبيق انغامي على هذا الرابط:

https://play.anghami.com/song/71102299?bid=%2FkcVfxeGVO4

كما أطلقت الشركة الفيديو الخاص بالأغنية على طريقة الفيديو كليب على قناة بلاتينوم ريكوردز في اليوتيوب، والعمل من اخراج المخرج فراس دهني، ويحمل لقطات من تسجيل الفنانين للأغنية ومشاهد من المسلسل.

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وأعرب الفنان قصي خضر عن سعادته بالعودة لتقديم هذا العمل مع شركة بلاتينوم ريكوردز، بعد عدة نجاحات قدمها مع الشركة في السابق.

لمشاهدة فيديو كليب "هذا هو قوتي" عبر اليوتيوب: