إيقاف تصوير "الهيبة 4" بالقوّة من قبل وزارة السياحة اللبنانية

بعد أن وردت شكاوى إلى وزير السياحة اللبناني رمزي مشرفية، عن استمرار تصوير مسلسل "الهيبة" بموسمه الرابع في إحدى المناطق اللبنانية، رغم قرار الدولة التي أعلنت حالة الطوارىء ومنعت التجمّعات، أصدر الوزير قراراً عاجلاً بإيقاف تصوير المسلسل.

وفي التفاصيل أن أحد الصحافيين اللبنانيين، تواصل مع الوزير عبر "تويتر" وسأله ما إذا كانت الوقاية من كورونا لا تشمل تصوير المسلسلات في لبنان، ملمحاً إلى فريق مسلسل "الهيبة" الذي لا يزال يصوّر مع ما يعنيه الأمر من تجمع عدد كبير من التقنيين والممثلين في مكان واحد، ويخالف توصيات النقابات الفنية التي طلبت إيقاف تصوير المسلسلات حماية للعاملين فيها.

وأكد الوزير أنه تواصل مع القائمين على العمل، وإن التصوير توقف أمس.

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يذكر أن شركة "إيغل فيلمز" أوقفت تصوير مسلسلاتها في بيروت "دفعة بيروت"، "اولاد آدم" و" دانتيل"، بينما كانت شركة الصباح في سباق مع الوقت لإنجاز مسلسلاتها "نساء من دهب"، "الهيبة"، "من الآخر" و"عشرين عشرين" قبل أن يتخذ القرار بإيقاف كل الأعمال الفنية.

كما كانت شركة "المروى غروب" قد توقفت الأسبوع الماضي عن تصوير مسلسل "عشيق أمي" لحين انتهاء الأزمة الصحية المنتشرة في لبنان. وحتى شركة "اي سي ميديا" التي تنتج مسلسلي "الساحر، والنحات" قد توقفت أيضا.

وعليه تزداد التوقعات ان رمضان 2020 سيكون بدون مسلسلات أو بحد ادنى من اعمال تم انجازها قبل انتشار الكورونا.