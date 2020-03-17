فيديو: هذا ما تفعله كيم كرداشيان للوقاية من كورونا

اعربت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن قلقها من تزايد انتشار فايروس كورونا، وقامت بتقديم نصائح بشأن الوقاية من العدوى، من خلال فيديو نشرته على انستغرام، يظهر كيفية استخدام اساليب تقي من الفايروس بالتعاون مع أطباء قاموا بشرح الخطوات عمليا.
وقالت كيم إن طريقة المصافحة المثالية للحماية من "كورونا"، باستخدام القدمين وليس اليدين داعية الجميع الى التزام مسافة الأمان.
وعن الاساليب التي تستخدمها، أكدت كيم أنها تستعمل مناديل مضادة للبكتيريا، "في كل مرة يصافحها أحد أو يعطيها أي شيء".
ونشرت كيم تفاصيل تقنية غسل اليدين بطريقة صحيحة، لتجنب فيروس "كورونا".
يذكر ان كيم تقيم حاليا في الحجر المنزلي مع زوجها واولادها، وقد دعت الجميع الى التزام منازلهم للحد من التقاط العدوى.
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