كشف ​كريستوفر هيفجو​، بطل سلسلة "​Game Of Thrones​"، عن إصابته بفيروس ​كورونا​، عبر صفحته الخاصة على "انستغرام"، حيث نشر صورة له، وعلّق: "يؤسفني القول إن الفحوصات الطبية أثبتت إصابتي بفيروس كورونا (كوفيد-19)، أنا وعائلتي نعزل أنفسنا في المنزل الفترة التي تلزم للشفاء".

وتابع "نحن بصحة جيدة... لدي فقط أعراض خفيفة من البرد".

وطلب هيفجو المتواجد حالياً في النرويج من جمهوره ضرورة توخّي الحذر وإتباع الأساليب الصحيحة للوقاية من المرض، مثل غسل اليدين والبقاء على مسافة 1.5 متر من الأخرين.

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وقال إنّ أمر إيقاف انتشار الفايروس يعود إلينا، ونحن نملك قرار إبعاد هذه المأساة عن مستشفياتنا، ولمّح إلى أن البعض لا يملكون مناعة قوية لمحاربة المرض، وواجبنا حمايتهم منه عبر تقليل الاختلاط، ودعا جمهوره في كل دول العالم، إلى الالتزام بتوصيات المنظمات الصحيّة في بلده.

يُذكر أن هيفجو شارك في 33 حلقة "Game Of Thrones"، من الموسم الثالث حتى الموسم الثامن والأخير، من السلسلة.