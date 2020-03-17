هنا الزاهد مذيعة للمرة الأولى.. هذه تفاصيل البرنامج

عرضت قناة «cbc» برومو برنامج «هزر فزر»، الذي يُعرض قريباً على شاشتها، وتقدمه النجمة هنا الزاهد.
البرنامج يشهد مشاركة عدد كبير من النجوم، الذين سينقسمون إلى فريقين في كل حلقة؛ ليتنافسوا خلال مجموعة من الألعاب مثل لعبة تمثيل الأشياء، التي يقوم فيها أعضاء الفريق بتمثيل أشياء لعضو يجلس على الكنبة.
من الألعاب الموجودة في البرنامج أيضاً «لعبة الحروف»، التي يقوم كل فرد من الفريق خلالها بإخفاء عينيه بنظارة معتمة، ويمسك حرفاً لتكوين الكلمة الصحيحة التي تجيب عن سؤال المذيع، ويمكنه استبدال الحرف مع أعضاء الفريق.
كذلك لعبة «البوسترات المحرفة»، التي يتم فيها عمل تعديل على بوسترات أفلام، مع عدم كتابة اسم العمل، وعلى المتسابقين معرفة اسم الفيلم صاحب البوستر الأصلي.
وأيضاً لعبة تمثيل 5 أغانٍ في 50 ثانية، ولعبة الموسيقى التصويرية، حيث يقوم اثنان من الفريق بعمل موسيقى تصويرية لفيلم شهير، يغنون الموسيقى وليس كلاماً، وتجب معرفة اسم الفيلم المشهور به هذه الأغنية خلال دقيقتين.
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