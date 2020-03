ما قصة صحن الماء والبهار مع الفاشينيستا العرب

نشرت بعض الفاشينيستات العرب مؤخراً فيديوهات عبر السوشيال ميديا تظهرهن وأولادهن في تجربة الماء والبهار خاصة بعد انتشار فيروس كورونا.

هذا الإختبار أطلقته في السابق احدى مدرسات الروضة في فلوريدا وتدعى أماندا لورينزو بحسب وكالة رويترز العالمية، حيث قامت أماندا بهذا الإختبار لتلاميذها بهدف تعليمهم على أهمية غسل اليدين بالصابون من خلال استخدام اختبار الماء والبهار والصابون.

شاهدوا كيف قامت الفاشينيستات العرب بإختبار صحن الماء والبهار مع أولادهن:

مدونة الموضة والجمال نهى نبيل نشرت فيديو عبر انستقرام يظهرها وابنها يقومان بإختبار صحن الماء والبهار والصابون وعلقت على الفيديو بالقول: " أحب أخلق جو من الإيجابية في البيت حتى في أصعب الظروف ، و هذه فرصه حلوه نعلم عيالنا عادات صحيه و نخليهم يعتمدونها على طول لبيئة أنظف وأأمن ،سويتوا تجربه الفلفل مع الأطفال؟ طريقه معروفه و بسيطه تبين لهم أهميه غسل ايدينهم بشكل دائم و منتظم للوقايه من الأمراض."

أيضاً الفاشينيستا نور عريضة نشرت فيديو عبر انستقرام برفقة ابنتها أيلا وهما تقومان بهذا الإختبار وكتبت تعليقاً قالت فيه: " مع كل اللي عم بصير، من الضرورة انو نفسّر لأولادنا عن اهميّة النظافة و غسل الايدين لتفادي الفيروس. علّموا ولادكن With everything going on nowadays, it’s so important to show our kids how crucial it is to wash their hands regularly. Please don’t underestimate this subject Educate your kids ."

الفاشينيستا كارن وازن نشرت فيديو مع ابنها عبر انستقرام وهو يقوم بتجربة صحن الماء والبهار والصابون وعلقت بالقول: " This was our second day of home isolation and here is how we spent it... cycling, a fun experiment, role playing and more home activities... hope you’re enjoying our home videos... don’t forget to stay safe wherever you are... and please stay home whenever you can."

كما أن الفاشينيستا غنى غندور نشرت فيديو مع ابنتاها عبر انستقرام وهما تقومان باختبار صحن البهار والماء والصابون وعلقت بالقول: " الوقايه خير من العلاج خليك بالبيت Experimenting with Noor and Yasmina the importance of washing your hands with water and SOAP شاركوا هالاختبار مع ولادكن لتعلموهن أهمية غسل الابدين بشكل متكرر."

