شريف سلامة يكشف تفاصيل إصابته الخطيرة في فيلمه الجديد: تعرضت للموت

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري شريف سلامة أنه تعرض لإصابة خطيرة في كواليس تصوير فيلمه الجديد، والذي يحمل اسم “الغريب”.

الفنان المصري صرح لبرنامج The Insider ، إن هذه الإصابة كادت أن تودي بحياته، حيث قال: “تعرضت للموت فقد أصيبت بثلاثة جروح في رقبتي، ست غرز في جرح قطعي في الرقبة بعمق 3 سم ونصف”.

وأضاف: “هذه الإصابة كانت نتيجة اصطدامي بلوح زجاجي كبير من الخلف، وكان معي في المشهد طفلين وإيمان العاصي، فحاولت ألا اسقط على ظهري حتى لا نقع جميعا على الزجاج”.

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وفيلم “الغريب” فيلم رعب يدور في إطار تشويقي أكشن، وهو من تأليف أحمد ومصطفى الدهان، وإخراج محمود كامل.

يذكر أن شريف سلامة قد انتهى مؤخرا من تصوير دوره في فيلم “الصندوق الأسود” بطولة النجمة منى زكي، ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وهو من تأليف أحمد ومصطفى الدهان، وإخراج محمود كامل.

كما يقوم حاليا بتصوير دوره في مسلسل “أسود فاتح” والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، وهو من بطولة هيفاء وهبي، فراس سعيد، أحمد فهمي، حنان سليمان، نانسي صلاح، حسام الجندي، صبري فواز، ناصر سيف، والمسلسل من إنتاج شركة صباح إخوان للمنتج صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.