«كورونا» يحرم إيمية صياح من الاحتفال بعيد ميلاد والدها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة والإعلامية اللبنانية إيمية صياح عن حزنها لعدم استطاعتها الاحتفال بعيد ميلاد والدها، حيث تلتزم بقواعد الحجر المنزلي للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

الفنانة اللبنانية نشرت صورة جمعتها بوالدها من طفولتها، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “عيد ميلاد سعيد بابا”.

وأضافت: “كنت رايحة لعندك ٢٤ ساعة، فاجأك وعيّدك بعيد ميلادك .. بس الظروف أقوى منّي ومنّك ومن العالم كلّه للأسف.. هالسنة رح قلّك عالتلفون عقبال ال ١٠٠ سنة صحّة وصحّة وصحّة، بس بدل ٢ عقبال ال ١٠٠، السنة الك ٤.. منحبّك جدّو Bob واشتقنالكم كتير”.

Advertisements

وكانت الفنانة والمذيعة اللبنانية إيمية صياح قد أحيت مؤخرا الذكرى الـ13 للقائها الأول بزوجها، فريد النجار، والذي يوافق 10 فبراير من كل عام.

إيمية اختارت 10 صور مميزة احتفالاّ بهذ الذكرى، وشاركتها مع متابعيها، حيث ظهرت فيها تمنح زوجها قبلة رومانسية على وجنته بشكل مشابه في كل اللقطات، رغم اختلاف مكان ومناسبة كل منهم، وكتبت معلقة على الصورة: «10 لقطات وقبلات، لنحتفل بتاريخنا المميز 10 فبراير، 13 عاماً معاً، ولكن اليوم يمثل الذكرى الأسعد بينهم.. أحبك فريد».

يُذكر أن إيمية صباح احتفلت بزفافها إلى فريد النجار بعد قصة حب جمعتهما في سبتمبر 2014، وقد رُزق الزوجان بتوأم «ذكر وأنثى» يوم 12 يناير الماضي، وقد اطلقت عليهما اسمي «كيلي ماريا وتيو شاربل»، وقد كشفت إيمية عن قرارها وزوجها بتخزين الحبل السري وبعض من أنسجة التوأم في أحد أكبر بنوك الخلايا الجذعية في إنجلترا، حتى يستفادا منها مستقبلاً، وشجعت متابعيها على القيام بهذه الخطوة مع مواليدهم الجدد لما لها من فوائد صحية مستقبلية في مواجهة أي أمراض خطيرة قد يتعرضون لها.