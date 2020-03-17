توم هانكس وزوجته يغادران المستشفى بعد العلاج من كورونا

Mar 17, 2020 كشفت مجلة “بيبول” إن الممثل توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون غادرا المستشفى بعد خمسة أيام من اكتشاف إصابتهما بفيروس كورونا. وذكرت المجلة نقلاً عن وكيل لـ “هانكس” أن الاثنين يستريحان حاليًا في منزل مؤجر بأستراليا ويخضعان للحجر الصحي بالمنزل. وكان الممثل والمخرج الأميركي توم هانكس قد كشف الاأسبوع الماضي على تويتر أنه وزوجته الممثلة ريتا ويلسون أصيبا بفيروس كورونا في أستراليا. وكان “هانكس” في أستراليا أثناء الإعداد لفيلم عندما شعرا بمتاعب في الجهاز التنفسي وأظهرت الفحوص إصابتهما بالفيروس.







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