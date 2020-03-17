كوكو أوستين تتعرض للانتقاد بسبب إرضاع طفلتها ذات الـ4 أعوام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الممثلة الأمريكية كوكو أوستين أنها لا تزال ترضع طفلتها رغم بلوغها 4 أعوام.

وتم تداول صورة على إنستغرام، لعارضة الأزياء الساحرة والممثلة الأمريكية كوكو أوستين، 40 عامًا، وهي ترضع طفلتها "شانيل" أثناء تواجد زوجها مغني الراب الأمريكي آيس تي، وقالت إنها تتناول وجبات مناسبة، لكن الرضاعة تشعرها بمزيد من الراحة وسوف تُفطم عندما تكون مستعدة لذلك، وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ونشرت أوستين، واسمها الحقيقي نيكول ناتاليا مارو، مع الصورة لتشجيع الأمهات الأخريات اللواتي يواصلن إرضاع أطفالهن بعد تجاوز الفترة التقليدية للرضاعة.

وعلقت أوستين على الصورة قائلة: "في الوقت الذي يشعر فيه العالم وكأنه يقترب من نهايته، أمتص أنا قدرًا كبيرًا من الحب" وذلك في إشارة واضحة للذعر المتزايد حول فيروس كورونا.

وتابعت: "أعرف أن الأمهات في كل مكان سيقدرن هذه الصورة، ولقد تلقيت الكثير من الدعم في مجتمع الرضاعة الطبيعية واستلم الكثير من الرسائل من النساء والأمهات اللاتي تقدرن تسليطي الضوء على الموضوع"، مضيفةً: "سوف أكتب كتابا عن رحلة الأمومة مع شانيل وقريباً سأكتب عن كيفية الاستمرار في الرضاعة الطبيعية مع طفل عمره 4 أعوام ".

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وأصرت أوستين على أنه كان اختيار شانيل أن تستمر في الرضاعة الطبيعية، مع أنها تتناول وجبة صحية.

وأكدت أوستين على أنَّ "العديد يطلبون مني التحدث عن هذا الموضوع، وتعتبر هذه المرحلة من الرضاعة لمجرد الراحة فقط، لكن صدقوني إن الطفلة تحب اللحم، فليس الأمر متربطاً بأنها لا تأكل طعاما حقيقياً".

وقالت في سياق آخر: "شكراً لكل من تفهم وجهة نظري، لقد رأيت معظمكن متحمسا للوقوف بجانبي، وأنا أيضاً متلهفة جداً لمتابعة رحلتكن، فنحن الأمهات مترابطات".

ودافع الزوج "أيس تي": "من حين لآخر تريد الفتاة الاقتراب من أمها، وهذا ما يحدث، وابنتي تأكل الطعام مثل أي طفل آخر، كما أنها تأكل برغر الجبن".