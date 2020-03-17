ياسمين صبري آخرهن.. سيفاجئك ارتباط بعض النجمات بأزواج سابقين لزميلاتهن

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

لم تكن الفنانة المصرية ياسمين صبري الأولى التي ترتبط بطليق زميلة لها في مهنة الفن، وهنا نتحدث عن أحمد أبو هشيمة طليق الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بل سبقتها الكثير من النجمات اللاتي ارتبطن بهذه الطريقة، ويمكن القول إن الأمر شائع في الساحة الفنية منذ سنوات سابقة.

الفنانة السورية أصالة نصري كانت إحدى النجمات اللاتي لم يمانعن الارتباط بزوج سابق لزميلة لهن، عندما تزوجت المخرج طارق العريان طليق الممثلة والإعلامية إنجي علي.

كذلك شهدت الساحة الفنية زواج الممثلة السورية سوسن إرشيد من زميلها الفنان مكسيم خليل طليق الممثلة يارا خليل، فيما ارتبطت الفنانة المصرية زينة من أحمد عز سرا بعد انفصاله عن الفنانة أنغام أيضا وهي الزيجة التي كانت خلف الكواليس.

واحتفل النجمان المصريان سمية الخشاب وأحمد سعد بزواجهما، رغم أن الأخير كان مرتبطًا بالفنانة ريم البارودي، وبعد ذلك انفصل الثنائي الأول الخشاب وسعد بعد عام ونصف تقريبا، ودخلا في خلافات وفضائح فيما بينهما.

ووافقت الفنانة ريهام حجاج الزواج من رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق زميلتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، غير أن الأولى لم تسلم من انتقادات الجمهور ووصفوها بـ"خطافة الرجال"، لكن حجاج نفت أن تكون قد تدخّلت في حياة زمليتها عبد العزيز وهي مرتبطة بحلاوة.

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وأعلن الفنانان دانا الحلبي وعبد المنعم عمايري ارتباطهما، بداية العام الجاري، وسط مفاجأة بين الجمهور، حيث يكون عمايري طليق الفنانة السورية أمل عرفة، وقامت الأخيرة بتقديم التهنئة متمنية لهما حياة سعيدة.

ومن بين الزيجات التي حصلت في هذا الإطار أيضا، ارتباط الفنانة صفاء سلطان بزميلها الفنان طارق مرعشلي بعد فترة من انفصال الأخير عن الممثلة رندة مرعشلي.

وتزوجت الفنانة المصرية داليا البحيري من فريد المرشدي حفيد الفنان الراحل فريد شوقي، وهو طليق الفنانة سوسن بدر، مما دفع البعض لانتقاد البحيري ظنا منهم أنها تسبب في انفصال سوسن.

وارتبطت الفنانة السورية ريم زينو بالفنان مهند قطيش طليق الفنانة قمر خلف، كما تزوجت الأخيرة الفنان مهيار خضور لتعيد تجربة الزواج للمرة الثانية من فنان.

الفنانة المعتزلة نورمان أسعد تزوجت أيضا من المخرج الراحل عدنان إبراهيم الذي كان متزوجا من الفنانة مها المصري ولديه منها ولدان ريم وطيف، لكن ارتباط نورمان لم يم طويلا فانفصلت عن زوجها وفُجعت بعدها بمقتل طليقها.