الاكثر مشاهدة اليوم - شاهد .. سما المصرى تتحدى صافيناز برقصة هز الصدر العارى في بث مباشر

كتب امير التهامي في الثلاثاء 17 مارس 2020 03:14 مساءً - فنون - ظهرت الفنانة الاستعراضية سما المصرى ، بإطلالة مثيرة وجريئة بقميص نوم مثير وقامت باستعراض صدرها الشبه عارى بهزه بشكل مثير فى تحدى وتقليد للراقصة صافيناز بناء على طلب جمهورها .

وعلقت سما ، على الفيديو الذى قامت بنشره : امسك ارنب..هههه…محدش يطلب مني تاني في لايف اللوبس لايف اني اقلد حركه صافينار عشان ذي ماانتوا شايفين كده الاوضه كلها اترجت لما حاولت بس اقلد حركتها .

Advertisements

يلي اشوفكم لايف النهارده الاحد ١١ بالليل علي اللوبس لايف ونكمل باقي التحدي وباقي الحركات اللولبيه من سوسو المهلبيه…اجازه باه وقاعدين صايعين

اللي عايز يدخل التحدي معايا الليله يحمل البرنامج والرابط بتاعه هنا في الاستوري وتابعوني واسمي عليه هو:

Samaelmasrii

والفنانة المصرية سما المصري دائمة إثارة الجدل حولها، بسبب نشرها صور جريئة للغاية وحركات مثيرة، على الرغم من إعلانها قبل شهور بأنها ستعتزل ولن تظهر في صور عارية أو مثيرة مرة أخرى بعد نجاتها من وعكة صحية ألمت بها، إلا أنها سرعان ما عادت بصور وفيديوهات أكثر سخونة وعري من سابقتها.