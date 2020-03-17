للمرة الأولى معتصم النهار يكشف مميزات ونواقص زوجته

القاهرة – لايف ستايل
تحدث الممثل السوري معتصم النهار عن صفات زوجته لين وذلك خلال استضافته في حلقة من برنامج "دبي كروز" الذي تقدمه ميساء مغربي على شاشة تلفزيون دبي.
واشار إلى أنها تتمتع بصفات جيدة وهي نفسها الصفات التي تجذبه في المرأة. وأضاف أن ذلك يجعله يغض الطرف عن بعض النواقص، مع الإشارة إلى أنه لا وجود للإنسان الكامل.
وتابع: "هي هيك على نياتها وهيك تربيتها ومجتمعها وأصدقائها ورفقاتها وعائلتها وأحياناً ما بتكون حذرة اجتماعياً بما يخص علاقاتي مع أشخاص معينين وأماكن معينة".
ولفت إلى أنه كثيراً ما يفكر بيوم زفاف ابنته ساندرا موجهاً إليها رسالة أكد فيها أنه سيبقى دائماً إلى جانبها وأنه سيوصي عريسها بالاهتمام بها.
وبالحديث عن مظهره قال إنه لا يعتبر نفسه رجلاً وسيماً مضيفاً أن شرط الجمال ليس مطلوباً في السينما والدراما وأن القبول أكثر أهمية منه.
ورأى أنه ربما يتمتع بالكاريزما وأن شكله متوسط الجمال مشيراً إلى أن بعض الممثلين أكثر جمالاً منه على مستوى المظهر.
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