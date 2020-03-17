محمد حماقي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ الإعلان عن دخول فيروس كورونا إلى مصر والشائعات تطال عدداً كبيراً من الفنانين حول إصابتهم بالفيروس، وكان آخر هؤلاء الفنانين محمد حماقي الذي انتشرت أخبار عديدة بإصابته بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي تسبب في حالة من الجدل والذعر حوله خاصة بعد تردد أخبار عن احتجازه بالحجر الصحي.

وحرصاً منه على نفي تلك الأخبار بنفسه، ظهر حماقي في فيديو عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه على "إنستغرام، نافياً كل ما تردد في هذا الشأن، موكداً أنه الآن في منزله، وبصحة جيدة، لافتا إلى أنه وصلته الكثير من الرسائل بشأن ما تردد حول إجرائه لتحليل فيروس كورونا وإيجابية النتيجة، لذلك اضطر للظهور في هذا الفيديو لنفي الأمر.

تابع حماقي: "أنا قولت أطمنكم بنفسي.. ده مش حقيقي.. أنا في البيت كويس معنديش مشكلة.. بشكركم على اهتمامكم وبطمنكم وأنصحكم تخليكم في البيت متخرجوش غير للضرورة وتحاولوا تلتزموا بالإجراءات الوقائية على قد ما تقدروا".

يذكر أن محمد حماقي انتهى منذ أيام من برنامج "ذا فويس كيدز"، والذي شاركه فيه الفنانان نانسي عجرم وعاصي الحلاني.

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