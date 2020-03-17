أحمد أبو هشيمة يتحدث للمرة الأولى عن علاقته بياسمين صبري وموعد الزفاف

تحدث رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة للمرة الأولى عن تفاصيل علاقته بالفنانة ياسمين صبري، مؤكدا أنه على علاقة حب بها.

وأكد في حوار خاص: "في البداية ومش بحب اتكلم عن حياتي الخاصة وعادة أترك مكتبي الاعلامي يرد على الشائعات التي تصدر وينفيها وهذه مش اشاعة بل حاجة متشرف بها".

وأضاف: "أنا أعلنت عن خطبتي بالفنانة ياسمين صبري، لتأكيد الأمر بأنه حقيقي وليس إشاعة".

وتابع: "الخطوبة مش هنطول فيها وحفل الزواج سيكون قريباً، وانا مش محتاج اتكلم عن حياتي الخاصة للجماهير والمتابعين".

وتحدث خلال اللقاء عن أن سر النجاح في الحياة، يكمن في الحلم والمثابرة لتحقيق هذا الحلم وقال: "لا تحلم وانت مستلق على السرير"، مشيراً إلى أنه بعد دخوله في مجال العمل "الصفقة الأولى كانت خاسرة، لكن النجاح حالفه لاحقا، وحصل على أول مليون له، بعد 1-1.5 سنة".

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وتحدث أبو هشيمة، عن وصفة النجاح لكل شاب طموح، وقال: "يجب أن تعتاد على المعاناة والصعوبات، وتواجه الفشل. لا يوجد أي شيء سهل في الحياة، ولكن لا داعي لليأس".

وأكد أنه لا يزال حتى الآن، يعمل 18 ساعة يوميا. وقال: "كلما كبر شأنك، زاد حجم مسؤولياتك. العب سيكبر وسيزيد".

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